La madrugada del jueves el proyecto de Ley de Modernización Laboral obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y ahora tendrá que votarse en Diputados. Entre todos los ítems que se modifican, hay uno central sobre el período de prueba dentro de un trabajo y los derechos que tendrán los empleados. La ley de reforma laboral se trató en el Congreso el miércoles y fue aprobada en Senadores durante la madrugada del jueves. Dentro de todos los puntos que se plantean, se exponen cambios en el proceso de prueba de un trabajador dentro de un empleo. En este sentido, el proyecto señala que el período de prueba se amplíe de 3 a 6 meses. Además, se contempla la posibilidad de extenderlo, de manera excepcional, hasta ocho meses. No obstante, este último punto es para empresas de entre seis y cien empleados, mientras que en microempresas de hasta cinco empleados puede renovarse por hasta un año. Todo esto, sin embargo, no es algo nuevo e incluso ya muchas empresas lo ejecutan desde la reglamentación de la parte de la reforma laboral en la Ley Bases, en septiembre de 2024, que ya contemplaba la ampliación del período de prueba. A su vez, el período de prueba no puede utilizarse más de una vez con el mismo empleado, de modo tal que, si se intenta repetir, se considerará inexistente y la relación laboral pasará a ser definitiva de manera automática. El Proyecto de Ley de Modernización Laboral manifiesta que mientras se encuentre vigente el período de prueba, el empleado contará con los mismos derechos que un empleado registrado. Entre los beneficios y derechos que se incluyen se encuentran: La reforma laboral incluye modificaciones en lo que respecta a la jornada de trabajo y permite la aplicación de un banco de horas. El eje central de este punto es que este sistema permitirá que las “horas extra” se compensen con la reducción de la carga horaria en otro día o días de descanso. Además, la jornada podrá tener un máximo de hasta 12 horas, siempre y cuando se contemple mediante el convenio colectivo o acuerdos individuales entre empleado y empleador. No obstante, si las horas de trabajo adicionales no son compensadas por el “banco de horas”, deberán abonarse como “horas extra”. Tras la media sanción que tuvo la reforma laboral en el Senado, ahora la votación final pasará a la Cámara de Diputados y se estima que podría tratarse en el Congreso a fines de la próxima semana.