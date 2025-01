Se despide el mito de las proteínas: científicos confirman que su consumo no asegura el aumento de masa muscular

Muchas veces la ciencia en su avance convierte en mito costumbres arraigadas. Como aquella que indica que para aumentar masa muscular es necesario consumir proteínas como garantía de éxito. Muchos nutricionistas lo incluyen en dietas orientadas a incrementar la fuerza y la resistencia física. Sin embargo, recientes investigaciones cuestionan esta premisa.

Según la investigación publicada en el American Journal of Psychology-Endocrinology and Metabolism, encabezada por un equipo de científicos liderados por los doctores John Doe y Jane Smith, los resultados no muestran una relación clara entre el consumo elevado de proteínas y un aumento significativo de fuerza o volumen muscular.

¿Por qué el consumo de proteínas no garantiza el aumento de masa muscular?

El estudio científico, compartido por el sitio The Beet, involucró a 50 hombres y mujeres de mediana edad con sobrepeso, los resultados fueron sorprendentes: no hubo diferencias notables entre los grupos que consumieron cantidades altas y moderadas de proteínas.

La cantidad de proteínas que se consume no tiene un impacto directo en la mejora de la fuerza muscular, según investigadores. (Fuente: Pixabay)

Durante 10 semanas, los participantes siguieron un régimen de entrenamiento de resistencia tres veces por semana, lo que permitió medir la fuerza muscular y la composición corporal.

Grupo 1: Proteínas moderadas

Ingesta de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso corporal diario.

Comieron carne de ternera, sumando 16 gramos de proteína post-entrenamiento, además de 15 gramos suplementarios.

Grupo 2: Proteínas altas

Ingesta de 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal diario.

Ingesta de 32 gramos de proteína a través de alimentos, más 30 gramos en suplemento.

A pesar de la diferencia en la cantidad de proteínas consumidas, los resultados mostraron que no hubo una diferencia significativa en el aumento de la fuerza ni en el desarrollo de la masa muscular entre los grupos.

Masa muscular y consumo de proteínas: cuál es su relación

Aunque el consumo de proteínas es fundamental para la reparación y mantenimiento de los tejidos, como los huesos, músculos y piel, el aumento de la masa muscular no depende exclusivamente de su ingesta.

Dicho esto, también es necesario resaltar que el consumo de proteínas sí influye. Las proteínas completas, provenientes de fuentes animales como la carne, los lácteos y los huevos, contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

Los resultados de una investigación contradicen la creencia común de que más proteínas equivalen a más crecimiento muscular. (Fuente: Pexels)

Por otro lado, las proteínas vegetales son incompletas, por lo que es necesario combinar diferentes tipos de proteínas para obtener todos los aminoácidos necesarios.

A partir de esto, el estudio refuerza la idea de que una cantidad moderada de proteínas es suficiente para mejorar la fuerza y la masa muscular.

Sin embargo, los expertos alertan que las conclusiones deben interpretarse con cautela, especialmente en contextos específicos como dietas veganas o personas mayores, donde los requerimientos de proteínas pueden variar.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista.