Durante muchos años los cables HDMI se utilizaron para transmitir contenidos desde una computadora o tablet a una televisión. Sin embargo, en este último tiempo un nuevo dispositivo inalámbrico ha sumado popularidad y se convirtió en tendencia. En este aspecto, y gracias a los avances permanentes de la tecnología, existen aparatos que permiten transmitir el contenido en calidad 4K, sin tener que utilizar cables y con capacidad inalámbrica de hasta 30 metros. Las tecnologías actuales de transmisión inalámbrica han revolucionado la forma en que se comparte contenido multimedia entre dispositivos y mediante redes de alta velocidad, como Wi-Fi de última generación o conexiones de duplicación de pantalla, es posible enviar señales de video y audio con gran calidad con una pérdida mínima. Esto, por su parte, elimina la necesidad de utilizar cables físicos, simplificando la conexión entre equipos y brindando mayor comodidad al usuario. Entre las tecnologías más destacadas se encuentran: Gracias a estos avances, hoy se puede proyectar contenido desde una computadora, un teléfono celular o una tablet directamente en un televisor o pantalla compatible. Además, muchas de estas tecnologías permiten no solo reproducir videos o imágenes, sino también duplicar la pantalla en tiempo real. A su vez, algunos sistemas incorporan mejoras como resolución en alta definición (Full HD o 4K), sincronización automática y compatibilidad con múltiples dispositivos. Los dispositivos como Google Chromecast, Apple TV o tecnologías como Miracast ofrecen una experiencia más flexible que el cable HDMI, ya que eliminan la necesidad de conexiones físicas y tienen un mayor alcance inalámbrico. Asimismo, están preparados para tomar imágenes en resolución 4K, sonido HD y pueden ser usados con un control remoto, lo que se presenta como una gran ventaja. Además, la instalación es extremadamente sencilla y no requiere de un lugar de almacenamiento específico para los cables. No obstante, el cable HDMI es un artículo de máxima vigencia porque es utilizado para conectar consolas de videojuego a los televisores, decodificadores y sistemas de video como los proyectores.