La tecnología está permitiendo un cambio de paradigma en identidad digital. En este escenario la empresa especializada en verificación de identidad, Jumio, está lanzando en Latinoamérica de una solución de identidad reusable, que marca una transición de la simple “verificación” hacia la “inteligencia de identidad”. Jumio, una empresa de más de 100 millones de dólares que crece a doble dígito anualmente, busca reducir la fricción en el registro de usuarios (onboarding) permitiendo que, si un usuario ya ha sido validado previamente en su ecosistema, no tenga que volver a capturar sus documentos físicos. “Estamos cambiando el paradigma de la validación de identidad, primero dejando de hablar de verificación de identidad (...) y ya pensando un poco más en inteligencia de identidad”, dijo a El Cronista, Samer Atassi, vicepresidente de Jumio para Latinoamérica. En Brasil, donde la herramienta ya opera, las empresas reportaron un incremento del 17% en la finalización de registros. La nueva solución de identidad reusable prioriza el nombre y la biometría facial (selfie) antes que el documento de identidad. Atassi asegura que la solución no solo mejora la experiencia del usuario, sino que reduce costos operativos para las instituciones financieras al evitar procesos repetitivos. “Ya no me interesa solo entender la identidad o la INE o la biometría hoy puntualmente [...], necesito saber la historia del usuario a lo largo de su vida digital”, recalcó. México y Brasil son los territorios más importantes para la firma en la región. Entre sus clientes locales destacan Albo y Bitso. Aunque fintech y banca siguen siendo el núcleo de sus clientes, incluyendo la digitalización de bancos tradicionales, las casas de apuestas son el segundo mercado más importante, con un crecimiento exponencial proyectado para el Mundial de 2026. Durante el último año, Jumio registró un aumento del 88% en intentos de fraude mediante inyección de video y deepfakes. Y es que los estafadores utilizan rostros obtenidos de redes sociales para generar identidades falsas inyectadas a través de cámaras virtuales. “Es algo que está creciendo mucho por culpa de la inteligencia artificial y la facilidad que los estafadores tienen hoy para generar deepfakes, inyecciones de videos y suplantación de identidad”, alertó Atassi. Con herramientas de verificación de identidad como la de Jumio, dice Atasi, el objetivo es que el usuario vuelva a ganar confianza en las plataformas digitales, porque ha habido una caída de la confianza a causa de los estafadores. La nueva solución de Jumio pretende acabar con este tipo de fraudes de identidad. Luego de expandirse por todo Latinoamérica (México y Caribe hacia el sur); posteriormente llegará a Estados Unidos, Europa y Asia.