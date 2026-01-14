Amazon decidió dar un golpe en el mercado de los televisores artísticos con el lanzamiento de Ember Artline, una propuesta que combina diseño, tecnología y precio accesible.

La compañía busca competir directamente con The Frame de Samsung y las nuevas apuestas de LG, pero con un diferencial clave: un valor inicial de 899 dólares, por debajo de sus rivales.

Un televisor que se convierte en arte

El Ember Artline no es solo un televisor. Cuando no está en uso, la pantalla se transforma en una galería digital capaz de mostrar más de 2.000 obras de arte, fotografías personales o creaciones generadas con inteligencia artificial.

Esta tendencia estética, que ya sedujo a gigantes como Samsung y LG, ahora suma a Amazon con una propuesta más económica.

Características que marcan la diferencia

Resolución y calidad visual: pantalla 4K QLED con soporte para Dolby Vision y HDR10+, ideal para disfrutar películas y series con colores vivos y contraste superior.

Conectividad avanzada: incluye Wi-Fi 6 para streaming rápido y estable.

Marcos intercambiables: diez opciones de color, desde nogal y fresno hasta azul medianoche y oro pálido, que permiten adaptar el televisor a cualquier estilo de decoración.

Alexa integrada: la nueva experiencia Alexa+ en Fire TV facilita la búsqueda de contenido y el control del hogar inteligente mediante comandos naturales.

Tecnología Omnisense: detecta la presencia en la habitación y activa el modo ambiente para ahorrar energía cuando no hay nadie.

Privacidad reforzada: botón físico para desconectar micrófonos y varias capas de protección.

Un diseño pensado para espacios modernos

El perfil ultra delgado y los bordes reducidos hacen que el Ember Artline se integre como una pieza decorativa. Esta tendencia responde a la demanda de hogares que buscan tecnología funcional sin sacrificar estética.

Competencia en el sector

El lanzamiento coincide con el CES 2026 en Las Vegas, donde Samsung presentó una versión gigante de The Frame de 98 pulgadas y LG anunció su entrada oficial en esta categoría.

Amazon apuesta por captar usuarios que quieren diseño premium sin pagar precios elevados.

¿Por qué elegir un televisor artístico?