El Corte Inglés ha puesto en promoción uno de los smartphones más avanzados del mercado: el Samsung Galaxy S26 Ultra, un dispositivo que destaca por su potencia, innovación en inteligencia artificial y un sistema de cámaras de alto nivel. De ese modo, se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan lo último en tecnología móvil. El modelo, con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, combina diseño sofisticado con prestaciones premium. Disponible en varios colores -violeta cobalto, azul cielo, blanco y negro-, este smartphone apunta a usuarios exigentes que priorizan rendimiento, fotografía y experiencia visual. El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora un ecosistema impulsado por inteligencia artificial que optimiza la experiencia del usuario en múltiples niveles. Funciones como Now Nudge anticipan necesidades, mientras herramientas como Circle to Search, Now Brief y Now Bar facilitan la interacción diaria. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz garantiza una visualización fluida y de alta calidad. Además, la tecnología AI ProScaler permite reescalar contenidos a resolución FHD+ en ultra alta definición. Asimismo, el sistema de privacidad protege la información en pantalla en espacios públicos. En el apartado audiovisual, la función Super Steady con bloqueo horizontal mejora la estabilidad en grabaciones en movimiento, logrando videos más fluidos. El Samsung Galaxy S26 Ultra está disponible en El Corte Inglés por 1799 euros, frente a su precio original de 1949 euros, lo que representa un descuento del 7%. En cuanto a las opciones de compra, los usuarios pueden optar por: Esta oferta posiciona al Galaxy S26 Ultra como una de las alternativas más completas del segmento premium, combinando potencia, inteligencia artificial y fotografía avanzada en un solo dispositivo.