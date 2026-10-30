Pareja de jubilados en una oficina de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continuará pagando el bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre de 2026.

El refuerzo se acreditará junto con los haberes actualizados por la movilidad previsional, que tendrán un incremento del 1,93%. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el mismo monto, ya que el organismo estableció un límite de ingresos para acceder al complemento.

Qué jubilados y pensionados cobrarán el bono de $70.000 en noviembre

La continuidad del refuerzo económico quedó oficializada mediante el Decreto 1296/2026 . El beneficio está destinado a los titulares de prestaciones previsionales que perciben los ingresos más bajos.

Billetes de $ 20.000 en una oficina de ANSES.

Los grupos que podrán acceder al bono completo son

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez.

Titulares de la PNC para madres de siete hijos.

También recibirán un complemento proporcional quienes tengan haberes superiores a la jubilación mínima, siempre que no superen los $ 514.158,46 .

Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES y cuánto cobrarán

La jubilación mínima de noviembre quedó establecida en $ 444.158,46, de acuerdo con la Resolución 304/2026. Al incorporar el refuerzo extraordinario, los beneficiarios de esta prestación alcanzarán un ingreso de $ 514.158,46.

En cambio, quienes superen ese límite quedarán excluidos del beneficio. Para los jubilados que cobran por encima de la mínima, pero no llegan al tope, ANSES liquidará un bono proporcional hasta completar ese importe.

Por ejemplo, una persona que perciba $490.000 recibirá un complemento de $24.158,46.

Los montos brutos de las pensiones con el refuerzo serán los siguientes

PUAM: $ 425.326,77.

PNC por discapacidad: $ 380.910,92.

PNC por vejez: $ 380.910,92.

PNC para madres de siete hijos: $ 514.158,46.

Calendario de pagos de ANSES en noviembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social distribuirá los pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI 0 y 1: 9 y 10 de noviembre.

DNI 2 y 3: 11 y 12 de noviembre.

DNI 4 y 5: 13 y 16 de noviembre.

DNI 6 y 7: 17 y 18 de noviembre.

DNI 8 y 9: 19 y 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI 8 y 9: 30 de noviembre.

El bono se acreditará junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar un trámite adicional para cobrarlo.