Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante este fin de semana aumentarán las lluvias en gran parte de Colombia, con precipitaciones de variada intensidad que se extenderán durante al menos 48 horas y afectarán especialmente al norte y occidente del país.

Según el más reciente pronóstico del organismo, el incremento de la nubosidad y las precipitaciones estará favorecido por el paso de la Onda Tropical No. 28. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y dificultades en la movilidad en las zonas con mayores acumulados de lluvia.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las zonas con las lluvias más intensas este sábado

Para este sábado 25 de julio, el Ideam prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente en el norte y noroccidente del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Norte de Antioquia.

Sur de Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Sectores de Magdalena.

Norte y centro de Chocó.

Litoral del Valle del Cauca.

Santander.

Norte de Santander.

Zonas montañosas del Eje Cafetero.

Además, se pronostican lluvias dispersas entre ligeras y moderadas en la Orinoquía y la Amazonía, con posibilidad de precipitaciones más intensas en sectores del piedemonte y el suroriente del país. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también continuarán las lluvias durante la jornada.

El Ideam también indicó que la Onda Tropical No. 28 favorecerá el aumento de la nubosidad durante el fin de semana, mientras que en el Caribe persistirán vientos alisios de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de incremento del oleaje frente al área marítima de La Guajira. Asimismo, continúa la amenaza por incendios de cobertura vegetal en Tolima, Huila, La Guajira y Nariño, además de temperaturas elevadas en sectores del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el litoral Pacífico.

El domingo continuará el temporal y será el día más lluvioso

El Ideam prevé que las lluvias persistirán durante el domingo 26 de julio e incluso aumentarán su cobertura e intensidad, convirtiéndose en la jornada más lluviosa del fin de semana.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre amplias zonas del Caribe, Antioquia, Chocó, los Santanderes y sectores de la región Andina, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía continuarán las lluvias entre ligeras y moderadas, con algunos eventos localmente fuertes. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina también seguirán registrándose precipitaciones durante la jornada.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y comunidad en general:

Realizar un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas .

Tomar precauciones ante posibles inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en las zonas con lluvias intensas.

Permanecer atentos a las recomendaciones emitidas por las autoridades locales de gestión del riesgo.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Cómo protegerse de tormentas eléctricas y vientos fuertes

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:

Buscar un refugio seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.

No ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas.

Suspender actividades deportivas o recreativas al aire libre durante una tormenta.

Revisar el estado de techos y estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos.

Limpiar canales, bajantes y desagües para facilitar el drenaje del agua lluvia.

Recomendaciones por riesgo de incendios de cobertura vegetal

Aunque se esperan lluvias en buena parte del país, el Ideam mantiene la alerta por incendios de cobertura vegetal en algunos departamentos. Por ello recomienda: