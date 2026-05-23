Educación suspende las clases este lunes y los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos departamentos. (Fuente: Montaje EC).

El calendario escolar en Colombia tendrá una interrupción clave en junio que impactará directamente la asistencia a clases en colegios públicos y privados.

Se trata del lunes 8 de junio, reconocido como festivo nacional, lo que automáticamente suspende la jornada académica en todo el país.

¿Por qué no habrá clases el lunes 8 de junio?

La suspensión de clases responde a un festivo oficial del país. El Día del Corpus Christi, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente para promover los llamados “puentes festivos”.

Al tratarse de un feriado obligatorio, las instituciones educativas detienen sus actividades, tal como lo establece el calendario académico definido por las secretarías de educación.

¿Cuántos días sin clases tendrán los estudiantes en junio?

El lunes 8 de junio genera un puente festivo junto al sábado 6 y domingo 7, formando un descanso de tres días. Luego, el lunes 15 de junio suma otro festivo —el Sagrado Corazón de Jesús— que extiende aún más las pausas del mes.

En total, los estudiantes tienen dos fines de semana largos durante el mes, lo que puede dar la sensación de una pausa extendida, aunque las clases continúan con normalidad entre ambas fechas.

Educación suspende las clases este lunes y los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos departamentos. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué el Día del Corpus Christi se celebra el lunes 8 de junio?

Aunque la fecha original de esta celebración religiosa varía, en Colombia se aplica la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente para incentivar el turismo y el descanso. Por eso, el Día del Corpus Christi se celebrará el lunes 8 de junio, generando un nuevo puente festivo.

¿Qué festivos tiene Colombia en 2026?

Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes: