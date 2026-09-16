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Argentina comenzó la semana con condiciones meteorológicas favorables marcadas por el cielo despejado, baja humedad y temperaturas máximas de 21°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por cambios bruscos en el tiempo durante la tercera semana de septiembre y en la previa del inicio de la primavera.

El pronóstico anticipa el ingreso de una ola de frío con mínimas de -2° en algunas localidades de Buenos Aires y el regreso de las lluvias hacia el fin de semana.

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Alerta climática por el ingreso de una ola polar a Buenos Aires

Durante la mañana del miércoles 16 de septiembre ingresarán vientos fríos a la totalidad de la provincia de Buenos Aires que generarán un derrumbe térmico de hasta 1° en las localidades ubicadas al sur.

Los informes oficiales anticipan un jueves 17 con temperaturas aún más bajas de hasta -2° en localidades como Azul, Tandil, Benito Juárez y Sierra de la Ventana.

Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.
Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.

¿Cómo estará el frío en CABA estos días?

La mañana del miércoles 16 estará marcada por mínimas de 7°, pero con clima seco, soleado y sin probabilidades de lluvias.

Para el jueves 17 se anticipa una jornada con temperaturas máximas de 22° típicas de la primavera.

Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.
Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.Chat GPT | El Cronista USA

¿Cuándo llegarán las lluvias a Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del domingo 20 ingresarán lluvias a las localidades del sur de Buenos Aires.

Las precipitaciones se prolongarán a lo largo de todo el día con mínimas de 9°, posible caída de granizo y vientos sentido este de hasta 46 kilómetros por hora.

Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado con temperatura de 11°. Las zonas bajo alerta son las siguientes:

  • Azul
  • Tandil
  • Sierra de la Ventana
  • Olavarría
  • San Carlos de Bolívar
  • Pehuajó
  • Coronel Suárez
  • Pigüé
  • Bahía Blanca
  • Monte Hermoso

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Cómo estará el clima en CABA en la semana

El SMN anticipa una semana marcada por una suba en las temperaturas hasta los 24°:

  • Miércoles 16: mañana fresca con mínimas de 7, tarde soleada con máximas de 22°.
  • Jueves 17: mínimas de 11° y máximas de 22° con cielo despejado.
  • Viernes 18: cielo despejado a lo largo de toda la jornada con máximas de 21° y sin probabilidades de lluvias.
  • Sábado 19: máximas de 23° con cielo despejado y baja humedad.
  • Domingo 20: mañana con 14° y tarde medianamente nublada con 24° se máxima.