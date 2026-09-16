Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.

Argentina comenzó la semana con condiciones meteorológicas favorables marcadas por el cielo despejado, baja humedad y temperaturas máximas de 21° .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por cambios bruscos en el tiempo durante la tercera semana de septiembre y en la previa del inicio de la primavera.

El pronóstico anticipa el ingreso de una ola de frío con mínimas de -2° en algunas localidades de Buenos Aires y el regreso de las lluvias hacia el fin de semana.

Alerta climática por el ingreso de una ola polar a Buenos Aires

Durante la mañana del miércoles 16 de septiembre ingresarán vientos fríos a la totalidad de la provincia de Buenos Aires que generarán un derrumbe térmico de hasta 1° en las localidades ubicadas al sur.

Los informes oficiales anticipan un jueves 17 con temperaturas aún más bajas de hasta -2° en localidades como Azul, Tandil, Benito Juárez y Sierra de la Ventana.

Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.

¿Cómo estará el frío en CABA estos días?

La mañana del miércoles 16 estará marcada por mínimas de 7°, pero con clima seco, soleado y sin probabilidades de lluvias.

Para el jueves 17 se anticipa una jornada con temperaturas máximas de 22° típicas de la primavera.

Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades. Chat GPT | El Cronista USA

¿Cuándo llegarán las lluvias a Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del domingo 20 ingresarán lluvias a las localidades del sur de Buenos Aires.

Las precipitaciones se prolongarán a lo largo de todo el día con mínimas de 9°, posible caída de granizo y vientos sentido este de hasta 46 kilómetros por hora.

Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado con temperatura de 11°. Las zonas bajo alerta son las siguientes:

Azul

Tandil

Sierra de la Ventana

Olavarría

San Carlos de Bolívar

Pehuajó

Coronel Suárez

Pigüé

Bahía Blanca

Monte Hermoso

Cómo estará el clima en CABA en la semana

El SMN anticipa una semana marcada por una suba en las temperaturas hasta los 24°: