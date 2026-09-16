Se aproxima una tormenta histórica la tercera semana de septiembre a Buenos Aires: lluvias con tormentas eléctricas y ola de frío de -2° en estas localidades.

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Argentina comenzó la semana con condiciones meteorológicas favorables marcadas por el cielo despejado, baja humedad y temperaturas máximas de 21°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por cambios bruscos en el tiempo durante la tercera semana de septiembre y en la previa del inicio de la primavera.
El pronóstico anticipa el ingreso de una ola de frío con mínimas de -2° en algunas localidades de Buenos Aires y el regreso de las lluvias hacia el fin de semana.
Alerta climática por el ingreso de una ola polar a Buenos Aires
Durante la mañana del miércoles 16 de septiembre ingresarán vientos fríos a la totalidad de la provincia de Buenos Aires que generarán un derrumbe térmico de hasta 1° en las localidades ubicadas al sur.
Los informes oficiales anticipan un jueves 17 con temperaturas aún más bajas de hasta -2° en localidades como Azul, Tandil, Benito Juárez y Sierra de la Ventana.
¿Cómo estará el frío en CABA estos días?
La mañana del miércoles 16 estará marcada por mínimas de 7°, pero con clima seco, soleado y sin probabilidades de lluvias.
Para el jueves 17 se anticipa una jornada con temperaturas máximas de 22° típicas de la primavera.
¿Cuándo llegarán las lluvias a Buenos Aires?
El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del domingo 20 ingresarán lluvias a las localidades del sur de Buenos Aires.
Las precipitaciones se prolongarán a lo largo de todo el día con mínimas de 9°, posible caída de granizo y vientos sentido este de hasta 46 kilómetros por hora.
Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado con temperatura de 11°. Las zonas bajo alerta son las siguientes:
- Azul
- Tandil
- Sierra de la Ventana
- Olavarría
- San Carlos de Bolívar
- Pehuajó
- Coronel Suárez
- Pigüé
- Bahía Blanca
- Monte Hermoso
Cómo estará el clima en CABA en la semana
El SMN anticipa una semana marcada por una suba en las temperaturas hasta los 24°:
- Miércoles 16: mañana fresca con mínimas de 7, tarde soleada con máximas de 22°.
- Jueves 17: mínimas de 11° y máximas de 22° con cielo despejado.
- Viernes 18: cielo despejado a lo largo de toda la jornada con máximas de 21° y sin probabilidades de lluvias.
- Sábado 19: máximas de 23° con cielo despejado y baja humedad.
- Domingo 20: mañana con 14° y tarde medianamente nublada con 24° se máxima.