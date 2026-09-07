La tormenta de la década está cerca: se esperan lluvias intensas, probabilidades de granizo y ráfagas de viento en estas zonas.

En esta noticia Granizo y ráfagas de viento: qué estados deben prestar atención

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico extendido para los próximos días y anticipó un escenario de lluvias fuertes a intensas en distintas regiones de México. El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, también prevé descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en varias entidades.

El pronóstico de 96 horas contempla condiciones inestables entre el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas. Los efectos estarán relacionados con el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas atmosféricas y la onda tropical número 37.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las lluvias más importantes durante los próximos días se concentrarán en diferentes sectores del noroeste, occidente, centro, oriente y sureste de México. Algunas entidades podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas, principalmente entre el lunes 7 y el jueves 10 de septiembre.

Para el lunes 7, el organismo prevé acumulados de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en entidades como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Las condiciones continuarán durante los días siguientes, aunque las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas irán cambiando. El pronóstico también contempla chubascos en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, entre otras entidades.

Granizo y ráfagas de viento: qué estados deben prestar atención

Además de las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias fuertes a intensas puedan estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Para el lunes 7 de septiembre, se pronostican rachas de entre 50 y 70 km/h en Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán. También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Durante el martes 8, las rachas de 50 a 70 km/h podrían presentarse en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Para el miércoles 9 y jueves 10, el pronóstico mantiene condiciones de viento fuerte en varias entidades, aunque con diferencias según la región.

El pronóstico extendido muestra que el escenario meteorológico seguirá cambiando durante la semana. Las precipitaciones más intensas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Martes 8 de septiembre: lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Veracruz y Puebla.

Miércoles 9 de septiembre: lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit.

Jueves 10 de septiembre: lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Entre 50 y 75 milímetros: se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima y otras entidades.

Entre 25 y 50 milímetros: también se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en sectores del centro, norte, occidente, oriente y sureste del país.

El SMN señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

El organismo mantiene además el pronóstico de ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país. Para algunos sectores de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas se esperan temperaturas de entre 40 y 45 °C, mientras que el miércoles 9 y jueves 10 podrían superar los 45 °C en el noreste de Baja California.