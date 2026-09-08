Se aproxima un diluvio de agua helada el miércoles 9 de septiembre.

El pronóstico del tiempo alertó por un fuerte temporal que afectará a las provincias de Salta, Jujuy y La Rioja, el martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes ráfagas de viento que afectarán diferentes regiones del norte del país, así como la llegada de nevadas en las zonas de la cordillera.

Temporal en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja: cómo estará el clima

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que golpearán el norte del país. Las provincias que se verán afectadas son Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

El informe advirtió que el “área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos”.

Alerta por vientos. ChatGPT.

Salta: dónde nevará este martes 8 de septiembre

El pronóstico anticipa nieve en San Antonio de los Cobres. La localidad, ubicada en una zona de gran altitud, tendrá condiciones invernales durante las primeras horas de la jornada. La nieve será uno de los principales fenómenos meteorológicos previstos para la provincia.

Por lo tanto, quienes tengan previsto trasladarse por la zona deberán estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Pronóstico del tiempo para Salta: localidades afectadas

El detalle del pronóstico para este martes 8 de septiembre es el siguiente:

San Antonio de los Cobres : nieve durante la mañana y fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Cachi : fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Lluvias: no se esperan precipitaciones.

De esta manera, Salta tendrá una jornada marcada por el frío, la nieve y el viento, con diferentes condiciones según la localidad y el momento del día.