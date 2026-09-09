El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5159 - Las Plantas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre
|1°
|5159
|11°
|2393
|2°
|4159
|12°
|5854
|3°
|4937
|13°
|4143
|4°
|2432
|14°
|2315
|5°
|5718
|15°
|2395
|6°
|6376
|16°
|3324
|7°
|8531
|17°
|4285
|8°
|6317
|18°
|1949
|9°
|6285
|19°
|5100
|10°
|8041
|20°
|2371
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y paciencia; sugiere que tus proyectos necesitan tiempo y cuidado.
Plantas verdes y sanas anuncian bienestar y oportunidades; marchitas o secas alertan de estancamiento y de atender relaciones o hábitos.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.