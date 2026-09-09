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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5159 - Las Plantas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

 1°5159 11°2393
 4159  12°5854
 3°4937 13°4143 
 2432  14°2315 
 5718  15°2395 
 6°6376  16°3324
 8531  17°4285 
 6317  18°1949 
 6285  19°5100 
 10°8041 20°2371 

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Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y paciencia; sugiere que tus proyectos necesitan tiempo y cuidado.

Plantas verdes y sanas anuncian bienestar y oportunidades; marchitas o secas alertan de estancamiento y de atender relaciones o hábitos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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