El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5159 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

1° 5159 11° 2393 2° 4159 12° 5854 3° 4937 13° 4143 4° 2432 14° 2315 5° 5718 15° 2395 6° 6376 16° 3324 7° 8531 17° 4285 8° 6317 18° 1949 9° 6285 19° 5100 10° 8041 20° 2371

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y paciencia; sugiere que tus proyectos necesitan tiempo y cuidado.

Plantas verdes y sanas anuncian bienestar y oportunidades; marchitas o secas alertan de estancamiento y de atender relaciones o hábitos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.