Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 8 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9880 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre

1° 9880 11° 7064 2° 0276 12° 9286 3° 1057 13° 2954 4° 6684 14° 7638 5° 0235 15° 6431 6° 5353 16° 7400 7° 9590 17° 7241 8° 6993 18° 8709 9° 8270 19° 6991 10° 1173 20° 6232

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha alude al juego y la precisión: enfocar metas, medir cada movimiento y decidir con calma para avanzar.

También puede simbolizar la “cabeza” y las ideas: posible sobrecarga mental y necesidad de ordenar, priorizar y aliviar presión.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.