Este martes, 8 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3108.66 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,63%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.62% y en el último año acumuló un descenso de -17.20%, señal de una tendencia bajista sostenida.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el Dólar inició con tres jornadas al alza, siguió con cuatro caídas consecutivas, tuvo un breve repunte y cerró con dos descensos, mostrando un balance claramente bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y la economía local.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 3108.6599 pesos colombianos, pagarán 310865.99 pesos colombianos; 200 dólares costarán 621731.98 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1554329.95 pesos colombianos.