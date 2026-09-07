Un nuevo electrodoméstico se presenta como un revolucionario en el ámbito culinario doméstico con su reciente lanzamiento. La marca HDC ha introducido el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que combina las mejores características de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera en un dispositivo compacto de alta potencia.

Su diseño contemporáneo, su avanzada tecnología de cocción y su notable versatilidad lo distinguen como una opción atractiva para aquellos que buscan una alimentación práctica y equilibrada.

Con este modelo que se encuentra actualmente disponible en Argentina, es factible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados de calidad profesional y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción tradicional.

Adiós a la freidora de aire | El nuevo electrodoméstico que prepara las comidas de múltiples maneras (foto: archivo).

El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.

Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.

Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y muchas más funciones, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.

Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.

Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.

Despedida de la freidora de aire | El moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas (foto: archivo)

Horno HAF-SO30LBK: Autolimpieza y Diseño Moderno para tu Cocina

El horno smart HAF-SO30LBK no solo resalta por su versatilidad, sino también por su diseño que se adecúa a diversas cocinas contemporáneas. La firma HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al concluir el tiempo de cocción, otorgando así tranquilidad a los usuarios.

Adicionalmente, el horno integra una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin preocuparse por el tiempo requerido para limpiar tras la preparación de alimentos.

Con tales innovaciones, HDC se establece como líder en el sector de electrodomésticos inteligentes en Argentina.

El horno HAF-SO30LBK: innovación y recetas para todos.

El horno smart HAF-SO30LBK ya está disponible en tiendas de electrodomésticos en Argentina y ha sido recibido con entusiasmo por chefs y amantes de la cocina.

Los usuarios destacan su facilidad de uso y la eficiencia en la preparación de una amplia variedad de platos, desde aperitivos hasta postres, todo con un solo dispositivo.

La marca HDC también anunció planes para lanzar una serie de recetas exclusivas que aprovechan al máximo las capacidades del horno, apuntando a inspirar a los consumidores a experimentar con nuevas técnicas culinarias.

Con estas iniciativas, HDC refuerza su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente en el sector de electrodomésticos inteligentes.