La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3329 (San Pedro).

1° 3329 11° 0270 2° 6943 12° 9229 3° 9291 13° 0659 4° 8270 14° 9529 5° 8282 15° 8475 6° 7275 16° 0045 7° 8267 17° 4973 8° 3631 18° 9023 9° 0988 19° 3188 10° 6426 20° 9073

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.