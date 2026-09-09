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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3329 (San Pedro).

 1°3329 11°0270 
 6943  12°9229
 3°9291  13°0659 
 8270  14°9529 
 8282  15°8475 
 6°7275  16°0045
 8267  17°4973 
 3631  18°9023 
 0988  19°3188 
 10°6426 20°9073 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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