Llega el diluvio más fuerte de septiembre este jueves 3: fuertes lluvias y tormentas afectarán Santa Fe, Córdoba y San Luis

Llega a Colombia la primera gran tormenta de septiembre: vendavales con granizo, frío y lluvias

El clima tendrá un marcado cambio durante este jueves 3 de septiembre en diferentes puntos de Colombia, donde se esperan precipitaciones y, en algunos sectores, tormentas eléctricas a lo largo de la jornada.

Entre las zonas que presentan condiciones de inestabilidad aparecen Santa Fe de Antioquia y San Luis, en Antioquia, y el departamento de Córdoba. Sin embargo, la intensidad y el momento de las lluvias serán diferentes en cada lugar, según los pronósticos meteorológicos consultados.

Lluvias y tormentas este jueves 3: qué pasará en Córdoba

Córdoba presenta las condiciones más adversas durante las primeras horas del jueves. A las 7 de la mañana, el pronóstico indica tormentas eléctricas poco intensas y lluvia, con una probabilidad de precipitaciones del 63%.

A esa hora, la temperatura ronda los 27 °C, con una humedad del 91% y vientos de aproximadamente 5 km/h. Para el resto de la jornada se prevé una máxima cercana a los 33 °C y una mínima de 26 °C.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe de Antioquia

En Santa Fe de Antioquia, el jueves comenzó con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 23 °C y una probabilidad de precipitaciones del 10% durante las primeras horas.

No obstante, el pronóstico diario contempla lluvias para este jueves, con temperaturas que podrían alcanzar los 31 °C y descender hasta los 20 °C.

Además, las condiciones podrían volverse más inestables durante los próximos días: el pronóstico muestra tormentas eléctricas para el miércoles y nuevas lluvias hacia el jueves siguiente.

San Luis: a qué hora aumentan las probabilidades de lluvia

En San Luis, Antioquia, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran hacia la noche del jueves.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, la posibilidad de lluvia se mantiene alrededor del 10%, pero comienza a incrementarse hacia el final de la jornada. Cerca de las 20:00, alcanza aproximadamente el 85%, mientras que hacia las 23:00 se ubica alrededor del 65%.

Para este jueves se esperan temperaturas de entre 19 °C y 31 °C. De esta manera, quienes se encuentren en la zona deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante la tarde y la noche.