La ola polar afectará a todo el sur.

El inicio de septiembre estará marcado por un importante cambio en el clima de Buenos Aires. Tras las lluvias y la inestabilidad de los primeros días del mes, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana.

El fenómeno comenzará a hacerse sentir con mayor fuerza durante el viernes 4 de septiembre y se intensificará el sábado 5.

Para esa jornada, se prevén vientos del sector sur con ráfagas que podrían llegar a los 63 km/h, acompañados por un fuerte descenso térmico.

Frío polar en Buenos Aires: cuándo comienza el derrumbe térmico

El cambio de condiciones meteorológicas comenzará a hacerse evidente después del paso del frente frío que afectó a la región durante las últimas horas.

Durante el viernes 4, Buenos Aires tendrá una jornada mucho más fría que las anteriores, aunque todavía conservará cierta amplitud térmica.

Las previsiones ubican la mínima alrededor de los 7°C y la máxima entre 15°C y 17°C, con condiciones mayormente estables y sin lluvias significativas.

El verdadero descenso se profundizará hacia el fin de semana.

La llegada de aire de características polares provocará una caída considerable de las temperaturas y hará que el ambiente se vuelva frío y ventoso, especialmente durante el sábado.

Sábado 5: viento fuerte y temperaturas que se desploman

El sábado 5 será una de las jornadas más desapacibles del período.

Las temperaturas podrían comenzar alrededor de los 5°C en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzar apenas unos 12°C durante la tarde.

A esto se sumará la presencia de viento del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, generando una sensación térmica considerablemente inferior.

Durante la segunda mitad del día podrían aparecer chaparrones aislados, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja y los acumulados previstos serían reducidos.

Por eso, el principal impacto del sábado estará dado por la combinación de bajas temperaturas y viento, que hará que la jornada se sienta mucho más fría de lo que indiquen los termómetros.

Domingo 6: el día más frío del fin de semana

El domingo será el momento de mayor intensidad del ingreso de aire polar.

En la Ciudad de Buenos Aires, algunas previsiones ubican la temperatura mínima cerca de los 2°C, mientras que la sensación térmica podría acercarse a 0°C debido a la circulación de viento del sur. En sectores del conurbano bonaerense, incluso podrían registrarse valores todavía más bajos.

La máxima también será baja y rondaría los 11°C, por lo que el ambiente permanecerá frío durante prácticamente toda la jornada.

Las condiciones podrían favorecer la aparición de heladas y escarcha en sectores suburbanos y zonas más abiertas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

¿Habrá lluvias durante el fin de semana en Buenos Aires?

Las precipitaciones no serán el principal fenómeno meteorológico del sábado y domingo.

El frente frío ya dejó lluvias y tormentas durante el jueves, pero posteriormente las condiciones tenderán a estabilizarse.

Para el viernes no se esperan lluvias, mientras que durante el sábado y domingo existe la posibilidad de chaparrones muy aislados, con bajos acumulados.

Por este motivo, el fenómeno que marcará el fin de semana será principalmente el descenso térmico, acompañado por viento y una sensación de frío mucho más intensa.