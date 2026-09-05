Confirmado por la AEMET | Se viene una ola de frío polar de cinco días por una anomalía climática: qué zonas están bajo riesgo

Buenos Aires enfrentará un brusco cambio de tiempo este sábado 5 de septiembre.

Según el pronóstico, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas y estará acompañado por viento, lluvias y posibilidad de nieve o aguanieve en distintos sectores de la provincia.

Ola de frío polar: cuándo llega la jornada más helada a Buenos Aires

El avance del frente frío que afecta a gran parte de la región central del país comenzó a dejar postales propias del invierno en el interior bonaerense.

La combinación de temperaturas muy bajas y una marcada inestabilidad atmosférica favoreció la aparición de fenómenos poco habituales para esta época.

El episodio de graupel (pequeños gránulos de hielo blando) registrado en Bahía Blanca durante la noche del viernes anticipó el escenario que se profundizó durante las primeras horas del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional activó pronósticos de lluvias y nevadas para distintas localidades de la provincia, mientras el aire polar continúa avanzando sobre la región.

Nieve y aguanieve este sábado 5 de septiembre: las zonas afectadas

Las condiciones meteorológicas serán especialmente adversas en algunos distritos bonaerenses. El pronóstico anticipa precipitaciones invernales y temperaturas muy bajas durante buena parte de la jornada.

Villa Ventana y Sierra de la Ventana

Estas localidades serranas amanecieron bajo un escenario de inestabilidad, con pronóstico de lluvias y nevadas durante la mañana.

La temperatura mínima será de apenas 1 °C, mientras que la máxima no superará los 7 °C. Durante la tarde podrían registrarse chaparrones aislados.

Bahía Blanca

Después de la caída de graupel durante la noche del viernes, Bahía Blanca mantendrá altas probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde.

Durante las primeras horas también podrían registrarse lluvias y nevadas. La temperatura oscilará entre una mínima de 1 °C y una máxima de 9 °C.

Necochea

El frente frío también alcanzará al sector costero. En Necochea se esperan chaparrones durante toda la jornada, con lluvias y nevadas durante las primeras horas de la mañana.

En este caso, las temperaturas se ubicarán entre los 4 °C de mínima y los 9 °C de máxima.

¿Dónde puede nevar este sábado en Buenos Aires?

La llegada de la masa de aire polar genera condiciones favorables para la aparición de nieve y aguanieve en diferentes localidades bonaerenses.

Entre las zonas con pronóstico de precipitaciones invernales se encuentran Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Necochea, aunque las condiciones pueden variar a lo largo del día.

El fenómeno se produce en el marco de una nueva ola de frío, que llevó a varias localidades de la provincia a registrar temperaturas cercanas a 1 °C.