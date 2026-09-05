Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4591 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

1° 4591 11° 6908 2° 8809 12° 6460 3° 3292 13° 3926 4° 5608 14° 3063 5° 7222 15° 0968 6° 7026 16° 0693 7° 2869 17° 3688 8° 9643 18° 4572 9° 8035 19° 7658 10° 1942 20° 3734

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado simboliza la necesidad de liberar emociones y limpiar lo que ya no sirve.

Si está limpio o funciona bien sugiere alivio; si está sucio o atascado indica vergüenza, bloqueo o miedo al juicio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.