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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4591 - Excusado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

 1°4591 11°6908
 8809  12°6460
 3°3292 13°3926 
 5608  14°3063 
 7222  15°0968 
 6°7026  16°0693
 2869  17°3688 
 9643  18°4572 
 8035  19°7658 
 10°1942 20°3734 

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un Excusado simboliza la necesidad de liberar emociones y limpiar lo que ya no sirve.

Si está limpio o funciona bien sugiere alivio; si está sucio o atascado indica vergüenza, bloqueo o miedo al juicio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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