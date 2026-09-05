Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4591 - Excusado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre
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¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un Excusado simboliza la necesidad de liberar emociones y limpiar lo que ya no sirve.
Si está limpio o funciona bien sugiere alivio; si está sucio o atascado indica vergüenza, bloqueo o miedo al juicio.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.