Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 4026 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre

1° 4026 11° 1246 2° 9829 12° 0034 3° 2377 13° 6636 4° 0841 14° 8450 5° 7350 15° 1682 6° 8362 16° 6823 7° 4744 17° 4812 8° 7165 18° 8249 9° 6817 19° 6760 10° 2175 20° 8639

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa suele reflejar búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconectar con tus valores.

También puede señalar deseo de comunidad, reconciliación o cierre de ciclos, especialmente si en el sueño te sentías con culpa o necesitabas perdón.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.