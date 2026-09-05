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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 4026 - La Misa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre
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¿Qué significa soñar con La Misa?
Soñar con La Misa suele reflejar búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconectar con tus valores.
También puede señalar deseo de comunidad, reconciliación o cierre de ciclos, especialmente si en el sueño te sentías con culpa o necesitabas perdón.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.