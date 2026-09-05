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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4244 (La Cárcel) y las letras son: I K K M.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

 1°4244 11°0867 
 1169  12°6467
 3°6490  13°9770 
 8319  14°7094 
 6281  15°4304 
 6°2098  16°4582
 6826  17°6081 
 8403  18°3331 
 3655  19°8826 
 10°2428  20°6739 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 2713 - La Yeta.

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 1°2713 11°4909 
 0310   12°6459
 3°0004  13°9264 
 6677  14°8783 
 8508  15°2229 
 6°5996  16°3747
 9823  17°6670 
 9536  18°0490 
 3034  19°2639 
 10°7612  20°4567 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.

También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.

También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.