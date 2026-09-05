La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4244 (La Cárcel) y las letras son: I K K M.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre

1° 4244 11° 0867 2° 1169 12° 6467 3° 6490 13° 9770 4° 8319 14° 7094 5° 6281 15° 4304 6° 2098 16° 4582 7° 6826 17° 6081 8° 8403 18° 3331 9° 3655 19° 8826 10° 2428 20° 6739

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 2713 - La Yeta.

1° 2713 11° 4909 2° 0310 12° 6459 3° 0004 13° 9264 4° 6677 14° 8783 5° 8508 15° 2229 6° 5996 16° 3747 7° 9823 17° 6670 8° 9536 18° 0490 9° 3034 19° 2639 10° 7612 20° 4567

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.

También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.

También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.