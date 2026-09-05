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La quiniela es el juego más seleccionado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4244 (La Cárcel) y las letras son: I K K M.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 5 de septiembre
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|0867
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|2428
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 5 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 2713 - La Yeta.
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|4909
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|0310
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|0004
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|9264
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.
También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se tuerza pese a tus esfuerzos.
También invita a romper supersticiones, actuar con prudencia y recuperar la confianza.