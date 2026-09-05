En esta noticia Los cargos públicos que ocupó Iribarne

El exministro de Justicia Alberto Iribarne murió este sábado a los 76 años, tras haber ocupado ese cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Lo confirmó su hija Ines Iribarne en redes sociales, quien lo definió como un “hombre afectuoso y solidario”.

Abogado y dirigente peronista de extensa trayectoria, había nacido en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1974.

Desde joven estuvo vinculado al Partido Justicialista y ocupó distintos cargos partidarios y en la administración pública.

Los cargos públicos que ocupó Iribarne

Durante la administración de Kirchner ocupó distintos cargos: primero fue síndico general de la Nación, entre 2003 y 2004, y luego secretario de Seguridad Interior. En julio de 2005, tras la salida de Horacio Rosatti, asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cargo que mantuvo hasta el final del mandato de Kirchner, en diciembre de 2007.

Iribarne tenía 76 años. (Foto: NA).

En 2019, Alberto Fernández lo eligió como embajador argentino en Uruguay. Fue designado formalmente en 2020 y permaneció al frente de la representación diplomática argentina en Montevideo hasta el final de ese gobierno.

“Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, expresó la hija del dirigente en su publicación. “Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”, agregó.

Hasta el momento, no trascendieron públicamente detalles sobre las causas de su fallecimiento.