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El exministro de Justicia Alberto Iribarne murió este sábado a los 76 años, tras haber ocupado ese cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Lo confirmó su hija Ines Iribarne en redes sociales, quien lo definió como un “hombre afectuoso y solidario”.
Abogado y dirigente peronista de extensa trayectoria, había nacido en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1974.
Desde joven estuvo vinculado al Partido Justicialista y ocupó distintos cargos partidarios y en la administración pública.
Los cargos públicos que ocupó Iribarne
Durante la administración de Kirchner ocupó distintos cargos: primero fue síndico general de la Nación, entre 2003 y 2004, y luego secretario de Seguridad Interior. En julio de 2005, tras la salida de Horacio Rosatti, asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cargo que mantuvo hasta el final del mandato de Kirchner, en diciembre de 2007.
En 2019, Alberto Fernández lo eligió como embajador argentino en Uruguay. Fue designado formalmente en 2020 y permaneció al frente de la representación diplomática argentina en Montevideo hasta el final de ese gobierno.
“Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, expresó la hija del dirigente en su publicación. “Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”, agregó.
Hasta el momento, no trascendieron públicamente detalles sobre las causas de su fallecimiento.