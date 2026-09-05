Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

Este sábado 5 de septiembre se esperan tormentas y chubascos fuertes en Galicia y el Cantábrico oriental, mientras las temperaturas continuarán significativamente elevadas en buena parte del territorio peninsular y en zonas de Baleares y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el acercamiento de una dana desde el oeste provoque un aumento de la inestabilidad en la península, con cielos nubosos y tormentas en el cuadrante noroeste. Las precipitaciones también podrán aparecer en otras zonas del área cantábrica y en Extremadura.

En general, las tormentas dejarán poca precipitación, aunque en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo. En el resto del país predominará una situación más estable, mientras Baleares mantendrá cielos poco nubosos.

Las temperaturas seguirán con valores elevados para esta época del año. Las máximas subirán en los litorales de Alborán, el norte de Galicia y zonas del extremo suroeste, mientras bajarán en el área cantábrica, la mitad sur y el centro peninsular.

¿Dónde se esperan las lluvias y las tormentas más fuertes?

Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León concentrarán los principales episodios de inestabilidad. En estas zonas se prevén tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Galicia, los chubascos aparecerán sobre todo durante la tarde en Lugo y Ourense. Asturias también tendrá cielos nubosos y chubascos localmente fuertes en la mitad occidental. Castilla y León, por su parte, registrará tormentas vespertinas, especialmente en el noroeste.

¿Dónde se esperan las lluvias y las tormentas más fuertes? EFE

También podrán producirse precipitaciones en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Extremadura, aunque con menor intensidad. En Madrid y Castilla-La Mancha no se descartan lluvias débiles y dispersas, además de posibles episodios de calima ligera.

En Andalucía se esperan cielos cubiertos y posibles precipitaciones débiles ocasionales en la mitad occidental. La presencia de polvo en suspensión podría provocar depósitos de barro en el tercio occidental y en áreas del Estrecho.

¿Hasta cuánto subirán las temperaturas este sábado?

El calor seguirá siendo uno de los principales protagonistas de la jornada. Se espera superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular, mientras que en algunos puntos de las depresiones del suroeste y del nordeste los termómetros podrán alcanzar los 40 grados.

El nordeste los termómetros podrán alcanzar los 40 grados. IA

Las temperaturas mínimas también subirán de forma general, con especial incidencia en las mesetas. Además, se esperan noches tropicales, con valores que podrían no bajar de los 25 grados en amplias zonas.

En Canarias también persistirá el calor, con temperaturas superiores a los 30-32 grados y máximas que podrán alcanzar los 34 grados en Gran Canaria. Durante la noche, algunos puntos podrían mantenerse por encima de los 30 grados.

En cuanto al viento, destacará la tramontana en el Ampurdán y Menorca, mientras que el Estrecho tendrá viento fuerte de levante y rachas ocasionalmente muy fuertes. En Canarias soplarán los alisios, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas.