El feriado es para determinados habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Septiembre comenzó con una buena noticia para miles de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades confirmaron un feriado local para el próximo lunes 7 de septiembre, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en una localidad del interior bonaerense.

La medida fue dispuesta en el marco de los festejos por el 123° aniversario fundacional de Colonia Seré, perteneciente al partido de Carlos Tejedor.

La localidad fue fundada el 5 de septiembre de 1903 y, como ocurre cada año, celebrará una nueva fecha histórica para la comunidad .

Quiénes tendrán feriado este lunes 7 de septiembre

El feriado alcanzará a los trabajadores de la administración pública que presten servicios en Colonia Seré y también al personal del Banco Provincia que opere en la localidad.

La localidad celebrará un nuevo aniversario fundacional.

De esta manera, quienes se encuentren incluidos en esos sectores podrán disfrutar de una jornada no laborable que se sumará al fin de semana .

En tanto, para las actividades industriales, comerciales y restantes servicios privados, la medida tendrá carácter optativo, por lo que quedará a criterio de cada empleador determinar si adhiere o no al asueto.

Por qué se decretó el feriado en Colonia Seré

La fecha conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la localidad , uno de los eventos más importantes dentro del calendario institucional y cultural de la comunidad.

Colonia Seré forma parte del partido de Carlos Tejedor, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, una región con fuerte tradición agropecuaria y una arraigada identidad local.

Qué pasa con las actividades comerciales y bancarias

Durante la jornada del lunes 7 de septiembre no habrá actividad en las dependencias públicas alcanzadas por la medida ni atención en las sucursales del Banco Provincia de la localidad.

Por su parte, los comercios y empresas privadas podrán decidir si mantienen su funcionamiento habitual o si adhieren al asueto dispuesto por las autoridades.