Un nuevo sistema meteorológico de gran intensidad provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones hasta al menos el fin de semana. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, el avance de la temporada de lluvias sostiene las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Durante las últimas horas, el incremento de las lluvias en Colombia ha sido más marcado de lo esperado en ciertos puntos estratégicos. Este fenómeno, que se repite en diferentes temporadas, ahora aparece acompañado de indicadores de riesgo que elevan el nivel de vigilancia en múltiples cuencas hidrográficas. Se espera un nuevo incremento de la actividad lluviosa en gran parte del país, con precipitaciones de moderadas a fuertes concentrados principalmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazonía, y gran parte del país. En la región Pacífica: en Chocó, se esperan precipitaciones fuertes, mientras que en Valle del Cauc\ta, Cauca y Nariño las lluvias serían moderadas. La región Andina, se prevén lluvias generalizadas, especialmente en: Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca, y de forma más dispersa y moderada en Boyacá. Para la Orinoquía, se esperan precipitaciones moderadas, especialmente hacia el piedemonte, en tanto que en la Amazonía persistirían lluvias frecuentes con acumulados moderados, sin descartar tormentas aisladas. En la región Caribe continuarían condiciones relativamente más secas, con lluvias aisladas hacia el sur, mientras que hacia el norte De acuerdo con las autoridades ambientales, existe una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses, un evento asociado al aumento de la temperatura del océano y a cambios en las dinámicas atmosféricas. Este fenómeno suele generar reducción de lluvias en varias regiones del país. El Ministerio de Ambiente explicó que “El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano”, lo que puede traducirse en periodos prolongados de sequía. Por ello, se recomienda el almacenamiento de agua para uso doméstico, agrícola y pecuario.