El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para Comodoro Rivadavia, que se verá afectada a partir de la noche del jueves 3 y durante el viernes 4 de septiembre por el ingreso de un sistema de agua helada y fuertes ráfagas de viento.

Las advertencias rigen para los habitantes de la ciudad, que podrían enfrentar los estragos de las lluvias durante esas dos jornadas, el descenso brusco de la temperatura y las fuertes ráfagas de viento.

Incluso, la temperatura máxima apenas llegará a los 9°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C. Se trata de un quiebre respecto a los días previos, donde predominó el cielo despejado con vientos más moderados.

En este sentido, la humedad irá en aumento a lo largo del día, lo que refuerza la chance de precipitaciones hacia la tarde.

Cómo viene la jornada del viernes, hora por hora

Se aproxima una doble lluvia helada este jueves 3 y viernes 4 de septiembre: alerta por vientos de hasta 74 km/h en Comodoro Rivadavia. (Fuente: Shutterstock)

El detalle del pronóstico para el viernes muestra un giro marcado entre la madrugada y la tarde:

Madrugada : despejado, con vientos intensos del SW (28 km/h) y humedad del 57%.

Mañana : parcialmente nuboso, con vientos del SW (29 km/h) y humedad del 65%.

Tarde : lluvia débil, con vientos fuertes del S (36 km/h) y humedad del 77%.

Noche: nubes y claros, con vientos del S (34 km/h) y presión en ascenso (1033 hPa).

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que el fuerte viento sumado a la lluvia puede generar sensación térmica mucho más baja.

Qué pasará después de las lluvias: el resto de la semana en Comodoro Rivadavia

Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora y se estabiliza con cielos despejados, aunque las temperaturas mínimas seguirán siendo muy bajas. El sábado 5 de septiembre la jornada arranca con nubes y claros, con una máxima de 10°C y una mínima de -1°C.

De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos despejados y una recuperación gradual de las temperaturas:

Sábado 5/9: nubes y claros, 10°C / -1°C.

Domingo 6/9: despejado, 10°C / 3°C.

Lunes 7/9: despejado, 11°C / 3°C.

Martes 8/9: nubes y claros, 9°C / 4°C.

Miércoles 9/9: nubes y claros, 15°C / 5°C.

Recomendaciones para el día de temporal

Frente a un día con vientos muy fuertes, lluvia débil por la tarde y riesgo de granizo, conviene tomar algunas precauciones simples: