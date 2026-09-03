Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

En esta noticia Pronóstico del tiempo para España para este jueves 3 de septiembre

El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 3 de septiembre

El clima en España se caracterizará por un tiempo estable debido a la influencia de altas presiones, con cielos mayormente despejados. Se prevén nubes bajas en algunas zonas costeras y nubes de evolución en el este por la tarde, junto a posibilidad de chubascos aislados.

Las temperaturas aumentarán considerablemente, superando los 35 grados en el interior y alcanzando los 40 grados en algunas áreas. Habrá noches tropicales en la mitad sur y litorales mediterráneos, con vientos flojos y variable en el interior y brisas en el Mediterráneo, junto a levante moderado en el sureste.