El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un temporal que golpeará a diferentes provincias del norte del país, a partir del viernes 18 de septiembre, donde se registrarán fuertes precipitaciones y ráfagas de viento.

Después de varios días con poca actividad meteorológica, el ingreso de aire más cálido y húmedo favorecerá la formación de tormentas.

El cambio comenzará a notarse el viernes y tendrá mayor desarrollo durante el sábado, especialmente en el norte del territorio nacional.

Vuelven las lluvias este viernes 18 de septiembre

Durante el viernes, las precipitaciones se concentrarán en sectores del NOA y el NEA. Como es en el caso de Misiones y otras provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta.

Los acumulados previstos se ubicarían entre 10 y 30 milímetros en buena parte de la región, aunque podrían acercarse a los 30 milímetros en el este de Formosa y Misiones.

El sábado, la actividad se intensificaría en Misiones y el este de Corrientes, donde los registros podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros. Además, se prevé que las tormentas continúen durante el domingo 20 de septiembre.

Cómo estará el clima el fin de semana

El viernes funcionará como una jornada de transición, con el regreso de las lluvias al norte. Para el sábado, el sistema ganará organización y podría dejar los mayores acumulados en Misiones y Corrientes.

En la zona cordillerana de Cuyo y la Patagonia también se esperan precipitaciones, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros entre el viernes y el sábado.

En algunos sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y otras provincias podrían presentarse lluvias y nevadas.

Temporal en el norte argentino: el SMN prevé lluvias y tormentas desde este viernes 18 de septiembre, con mayores acumulados durante el sábado en Misiones y Corrientes. Imagen creada con IA

Recomendaciones para el día de tormenta

Ante una jornada con lluvias y tormentas, se recomienda: