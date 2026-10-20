Un astrónomo aficionado descubrió una estructura de impacto de unos 390 millones de años en Canadá.

Lo que comenzó como la búsqueda de un lugar para acampar terminó convirtiéndose en un descubrimiento científico. Un astrónomo aficionado exploraba imágenes satelitales de una región de Canadá cuando identificó una formación circular que llamó su atención.

El hallazgo ocurrió en 2024, cuando Joël Lapointe organizaba un viaje a la región de Côte-Nord, en la provincia de Quebec. Al observar el terreno en mapas digitales, detectó una depresión cerca del lago Marsal y comenzó a sospechar que podía tratarse de un antiguo cráter de impacto.

Según informó la NASA, su observación dio inicio a una investigación que permitió identificar evidencias de un impacto ocurrido hace aproximadamente 390 millones de años.

¿Cómo descubrió el cráter mientras buscaba un lugar para acampar?

En 2024, Lapointe utilizaba imágenes satelitales para explorar posibles lugares donde acampar en una zona remota de Quebec.

Durante esa búsqueda, observó una estructura circular cerca del lago Marsal que se destacaba en el paisaje. La forma del terreno despertó su curiosidad y lo llevó a consultar con especialistas de Europa y América del Norte.

A partir de esas consultas, un grupo de investigadores franceses comenzó a estudiar la posibilidad de que la zona correspondiera a un antiguo impacto de meteorito.

La investigación también despertó el interés de Gordon Osinski, geólogo planetario de la Universidad Western, en Canadá, quien inicialmente se mostró escéptico ante la hipótesis.

Sin embargo, decidió participar en una expedición científica para examinar el lugar.

¿Qué encontraron los científicos en el cráter de Canadá?

En octubre de 2025, los investigadores llegaron a la región del lago Marsal para estudiar las características geológicas del terreno.

La expedición presentó dificultades debido a las condiciones del lugar, caracterizado por zonas pantanosas, vegetación densa y un acceso complicado.

Durante los trabajos de campo, los especialistas encontraron estructuras particulares en las rocas conocidas como conos de fractura, que constituyen una evidencia característica de impactos de meteoritos.

De acuerdo con la NASA, estos indicios permitieron respaldar la hipótesis de que la formación circular había sido producida por el “choque de un objeto extraterrestre contra la superficie terrestre”.

Los investigadores determinaron que la estructura tiene aproximadamente 25 kilómetros de diámetro y que se habría formado hace unos 390 millones de años.

¿Cómo se llama el cráter y qué importancia tiene el descubrimiento?

El equipo de investigación comenzó a llamar a la estructura Uhackatik, después de realizar consultas con el Consejo Innu de Ekuanitshit, una comunidad indígena de la región.

La NASA explicó que los científicos consideran confirmado el origen del cráter por las evidencias encontradas, aunque al momento de su publicación todavía estaba pendiente el reconocimiento formal por parte de un comité de la Sociedad Meteorítica.

Por sus dimensiones, se trata de uno de los hallazgos de estructuras de impacto más importantes de los últimos años.