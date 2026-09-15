Ingresa una ola de frío polar a Buenos Aires este lunes 7 de septiembre: granizo y nieve con récord de bajas temperaturas.

El invierno prepara su último golpe antes de la llegada de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas intensas en el sur del país.

La advertencia alcanza a sectores de Santa Cruz, donde se esperan acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual en las zonas cordilleranas.

El fenómeno se concentrará durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, a pocos días del comienzo de la primavera.

Alerta amarilla por nevadas: dónde nevará y cuánto se acumulará

El SMN activó una alerta amarilla para sectores del extremo sur de Santa Cruz debido a la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones níveas. La advertencia comprende principalmente áreas de la Cordillera de Güer Aike y la Cordillera de Lago Argentino.

Según el organismo meteorológico, las nevadas serán de variada intensidad y podrían dejar entre 10 y 20 centímetros de nieve acumulada, principalmente en las zonas de mayor altura. De manera puntual, esos registros podrían ser superiores.

Además, en los sectores más bajos de la región no se descarta que la precipitación se presente en forma de lluvia, debido a las diferencias de temperatura y altitud.

El fenómeno está previsto principalmente para la mañana del miércoles 16, entre las 6 y las 12 horas, por lo que las autoridades recomiendan prestar atención a las actualizaciones oficiales y a las condiciones de circulación en rutas y caminos cordilleranos.

Último coletazo del invierno: el frío extremo se despide de Argentina

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El episodio llega después de un fin de semana marcado por un fuerte descenso de las temperaturas que afectó a amplias zonas de la Argentina.

La región Pampeana, Cuyo y buena parte del norte atravesaron jornadas con características propias del invierno, pese a que faltan pocos días para el comienzo de la primavera.

Sin embargo, el escenario comienza a modificarse. La rotación del viento hacia el sector norte favorecerá el ingreso progresivo de aire más cálido y provocará un aumento de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

El cambio será perceptible en el centro y norte argentino durante la segunda mitad de la semana, mientras que la Patagonia continuará bajo la influencia de condiciones más frías.

El pronóstico cambia y las temperaturas comenzarán a subir

De acuerdo con el panorama meteorológico difundido por el SMN, el país atravesará una etapa de mayor estabilidad durante los próximos días.

La circulación de viento norte permitirá que las temperaturas recuperen terreno de manera gradual, dejando atrás las marcas excepcionalmente bajas registradas durante el último fin de semana.

El ascenso térmico será más marcado hacia la mitad de la semana y alcanzará especialmente a las regiones del centro y norte del país.

Por eso, el actual episodio de frío puede interpretarse como uno de los últimos grandes golpes del invierno antes de que las condiciones propias de la primavera comiencen a imponerse.

¿Volverán las lluvias antes del fin de semana?

Aunque buena parte de la semana presentará condiciones estables, el panorama cambiará progresivamente hacia el fin de semana.

Los modelos meteorológicos anticipan que las lluvias volverán a organizarse en distintas regiones del país, después de varios días de estabilidad.

La región Pampeana, el Litoral, el NOA y Cuyo no presentarían precipitaciones significativas durante gran parte del período, pero el escenario podría comenzar a modificarse conforme avance la semana.

La evolución dependerá de la interacción entre las masas de aire y los sistemas atmosféricos que ingresen al territorio nacional.

¿Qué recomienda el SMN ante una nevada intensa?

Ante las condiciones previstas para la Patagonia, el organismo meteorológico recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en techos y cubiertas .

Circular solamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve .

Mantener una adecuada ventilación en viviendas y automóviles para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Las autoridades también aconsejan mantenerse informado mediante los canales oficiales y consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.