Las tormentas serán durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para un gran número de regiones de la Provincia de Buenos Aires, que se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para los habitantes de Mar del Plata y sus alrededores , que podrían enfrentar los estragos de las lluvias, las descargas eléctricas y la probable caída de granizo.

Incluso, la temperatura máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C. Se trata de un cambio respecto a los días previos, donde predominó el cielo con nubes y claros.

En este sentido, la humedad se mantendrá alta durante buena parte del día, lo que refuerza la chance de precipitaciones.

Clima Shutterstock / Composición Canva

Qué fenómenos climáticos se esperan

Para Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El fenómeno podría estar acompañado por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, caída de granizo de manera localizada y frecuente actividad eléctrica.

Según el organismo, se prevé una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podría ser superior en algunos sectores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos de Mar del Plata mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a los posibles cambios en las condiciones durante la jornada.

Las tormentas serán constantes. Shutterstock

Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana en Mar del Plata

Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora notablemente. El jueves 3 de septiembre la jornada arranca con nubes y claros y despeja hacia la mañana, con una máxima de 18°C y mínima de 8°C.

De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos despejados y temperaturas en descenso hacia el fin de semana:

Jueves 3/9: tormentas por la mañana y lluvias dispersas durante la tarde, temperatura máxima de 14°C y mínima de 6°C.

Viernes 4/9: cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 15°C y mínima de 6°C.

Sábado 5/9: lluvias dispersas durante toda la jornada, temperatura máxima de 9°C y mínima de 6°C.

Domingo 6/9: cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 10°C y mínima de 4°C.

Recomendaciones para el día de tormenta

Frente a un día con cielo cubierto, niebla matinal y lluvia débil por la noche, conviene tomar algunas precauciones simples: