En 2026, se registró un incremento en la morosidad de los hogares y cada vez más personas dejan impagas sus deudas con bancos o tarjetas de crédito. En este marco, la Justicia podrá iniciar un embargo de las cuentas bancarias para cobrarse el monto adeudado.

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, es legal embargar parte del salario, pero deben cumplirse ciertas condiciones previas.

Los bancos, tarjetas, billeteras virtuales y otras entidades financieras no podrán descontar el dinero por decisión propia, sino que deberá llevarse adelante una acción judicial.

Embargarán las cuentas bancarias de las personas que posean deudas

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, para llegar a un embargo debe existir un proceso judicial y una orden emitida por un juez.

Además, el decreto establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y fija porcentajes para el excedente que supera ese límite.

Según la Ley 27.230, los embargos que afecten el salario deben llevarse adelante ante el empleador. Sera él quien deba informarle al trabajador dentro de las 48 horas de emitida la resolución y no por medio de alguna llamada de un acreedor.

Embargos.

Vale destacar que las deudas con tarjeta de crédito no tienen ningún régimen especial ante los embargos. Al igual que todas las otras deudas, deben realizarse a través de la vía judicial correspondiente.

¿Hasta qué porcentaje pueden embargarte del sueldo?

Según el Decreto 484/87, las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al SMVM . Sobre el resto del monto, se le aplicará los siguientes porcentajes:

Cuando el sueldo supera el salario mínimo, pero no llega a dos, se puede embargar hasta el 10% del excedente.

Cuando supera los dos SMVM, se puede embargar hasta el 20%.

En agosto 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil corresponde a un monto de $ 376.600. Este monto será fundamental para determinar las partes del sueldo que quedarán protegidas frente a un embargo por una deuda común.

¿Qué hacer si me embargan la cuenta sueldo?

La persona debe revisar el recibo de sueldo y verificar qué juzgado, expediente y acreedor figuran en la documentación correspondiente para corroborar que sea justa la retención.

Si se desconoce la deuda o se considera que ya prescribió, puede recibir asesoramiento judicial para su tratamiento.