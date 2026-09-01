Ni Bariloche ni Potrerillos ni Catamarca: la ciudad argentina elegida como la más bella del mundo para visitar en 2026

El ranking internacional Wanderlust Reader Awards 2025 destacó a la Ciudad de Buenos Aires como el destino turístico más atractivo del año. El triunfo representa un importante hito para la capital argentina que superó a otras localidades importantes como Bariloche, Potrerillos, Catamarca, Iguazú, entre otros.

Se trata de la primera vez que CABA es seleccionada como la metrópolis más linda del mundo por la revista británica especializada en viajes.

Buenos Aires fue seleccionada como la ciudad más linda del mundo

La selección se dio tras una votación que reunió cerca de 20.000 lectores de diversas partes del mundo y se anunció en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres.

A diferencia de la edición anterior, donde Buenos Aires ocupó la sexta posición, obtuvo un mayor aval internacional para ser elegida como la mejor del mundo.

Ni Bariloche ni Potrerillos ni Catamarca: la ciudad argentina elegida como la más bella del mundo para visitar en 2026.

El informe resalta algunas características de Buenos Aires como la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna. La revista Wanderlust enfatizó que los principales elementos que explican el avance en el ranking son:

La energía creativa de sus barrios , con propuestas culturales que se actualizan de forma continua.

El resurgimiento de las milongas y salas de tango , que captan tanto a turistas como a habitantes locales.

La nueva generación de chefs , que redefine la cocina argentina con alternativas innovadoras.

La diversidad de actividades durante todo el año, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

Ni Bariloche ni Potrerillos ni Catamarca: la ciudad argentina elegida como la más bella del mundo para visitar en 2026.

Un destino turístico de clase mundial

La organización Visit Buenos Aires, página dedicada a la promoción turística de la ciudad, celebracion el premio como un reconocimiento del trabajo continuo en posicionarla como un destino de clase mundial.

“El reconocimiento de este tipo contribuye a mantener el interés de turistas de diversas partes del mundo y a fortalecer la marca Buenos Aires en el mapa global”, afirmaron desde la entidad.

El premio también respalda la estrategia el Gobierno porteño para atraer visitantes y turistas que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas.

El reconocimiento no solo eleva el perfil de Buenos Aires, sino que también potencia su imagen como un destino en constante evolución. La Ciudad también se prepara para recibir cada año una mayor cantidad de visitantes y, desde el sector turístico, trabajan en el desarrollo de nuevas propuestas que enriquezcan la experiencia de los turistas.