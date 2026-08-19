Un cambio brusco en las condiciones climáticas golpeará la provincia de Corrientes este miércoles 19 con lluvias que acumularán hasta 39 milímetros de agua en un corto periodo de tiempo.

Se esperan vientos fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo que afecten el normal desarrollo de las actividades diarias al aire libre.

Cómo estará el clima en Corrientes

Corrientes afrontará una jornada marcada por el mal tiempo y la presencia de lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 39 milímetros en distintos sectores de la provincia. Según el pronóstico, las condiciones comenzarán a desmejorar desde las primeras horas del día, aunque inicialmente se esperan algunos chubascos aislados.

La situación podría complicarse durante la tarde, especialmente a partir de las 17:00, cuando las precipitaciones ganarían intensidad. El período más crítico se extendería hasta las 20:00, con lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo y una importante acumulación de agua.

Alerta por tormentas en Corrientes: lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas este miércoles 19 de agosto

Además de las lluvias se espera la llegada de vientos inestables a lo largo de la jornada con mínimas de 11° y máximas de 14°.

Recomendaciones del SMN para el temporal:

Retirar objetos de patios y balcones para evitar que las ráfagas los afecten.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Permanecer alejado de postes y árboles.

Limpiar sumideros y drenajes para que el agua escurra.

Cómo seguirá el clima en Corrientes en los próximos dias

Tras el paso del temporal quedarán intensos vientos de hasta 46 kilómetros por hora durante la jornada del 20 y temperaturas de entre 9° y 17°.

Luego para el viernes y el resto de la semana levantará la temperatura hasta los 23° y mínimas de 7°.