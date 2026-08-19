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El miércoles 19 de agosto de 2026 continuará bajo seguimiento meteorológico en Colombia debido a la presencia de condiciones que pueden favorecer lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en diferentes sectores del país.

El boletín más reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante las siguientes horas en zonas de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica .

El panorama requiere especial atención porque el IDEAM mantiene alertas por crecientes súbitas, inundaciones y niveles altos de varios ríos y afluentes , especialmente en zonas donde las precipitaciones pueden presentarse con mayor intensidad.

El organismo recomienda que las comunidades ribereñas permanezcan atentas a la evolución de los niveles de los ríos y a las indicaciones de las autoridades.

¿Dónde lloverá más fuerte en Colombia este miércoles 19 de agosto?

El comportamiento de las lluvias no será uniforme en todo el territorio nacional. El IDEAM adelantó precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del centro-norte del país, con presencia en departamentos de la región Andina, el sur del Caribe y el norte de la Orinoquía .

Entre las zonas que registrarán mayor actividad aparecen Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío , además de sectores de Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba .

También se presentarán lluvias en Chocó y Valle del Cauca, mientras que en la Orinoquía se espera actividad en sectores del piedemonte de Casanare y Arauca .

Llega el diluvio del año este miércoles 19: tormentas con granizo y ráfagas de viento. INMET / Composición con Canva

¿Qué regiones de Colombia deben estar más pendientes de las lluvias?

El seguimiento del IDEAM muestra varios puntos del territorio donde las precipitaciones pueden generar impactos adicionales. En particular, existen alertas por crecientes súbitas e inundaciones en diferentes cuencas del Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca y Orinoco.

En el Caribe, por ejemplo, se mantiene especial atención sobre sectores de Antioquia, Córdoba, Chocó, Magdalena y Bolívar, entre otros territorios. En varias de estas zonas existe probabilidad de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas .

En el Pacífico también hay zonas bajo vigilancia por posibles crecientes súbitas. El boletín menciona, entre otros, los ríos Baudó, Calima, Guapi y diferentes afluentes que pueden reaccionar rápidamente ante lluvias intensas.

¿Hay riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias?

El riesgo existe en sectores puntuales donde ya se registran condiciones hidrológicas sensibles. El IDEAM señala que las lluvias intensas o continuas pueden favorecer crecientes súbitas en ríos principales y afluentes, especialmente en zonas de montaña.

De hecho, el boletín reporta situaciones particulares de inundación y crecientes en distintos municipios. En la región del Caribe, por ejemplo, se mantiene vigilancia sobre múltiples cuencas, mientras que en algunas zonas del Pacífico ya se habían registrado inundaciones.

Por eso, durante una jornada de lluvias fuertes, la recomendación es evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas que puedan presentar desbordamientos y atender los comunicados de las autoridades locales.

¿Cómo estará el tiempo en otras regiones del país?

El comportamiento será variable. El pronóstico disponible del IDEAM contempla tiempo seco en amplios sectores, aunque con posibilidad de lluvias puntuales en distintas regiones.

En la Amazonía, por ejemplo, se esperan condiciones entre ligeramente y parcialmente nubladas, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan precipitaciones ocasionales en Amazonas, Vaupés y Guainía. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén cielos mayormente nublados y posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas.

¿Por qué se presentan lluvias fuertes aunque Colombia atraviese un escenario más seco?

El IDEAM ha advertido que el escenario climático de las próximas semanas puede estar marcado por temperaturas elevadas y un déficit general de precipitación. No obstante, eso no significa que desaparezcan las lluvias ni que dejen de presentarse eventos extremos puntuales, como lluvias intensas y fuertes vientos.

Además, el Instituto informó que las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose y que este fenómeno puede modificar los patrones habituales de lluvia y temperatura en diferentes regiones del país.

Por eso pueden coexistir dos situaciones aparentemente contradictorias: un panorama general más seco y, al mismo tiempo, tormentas fuertes y episodios de lluvias intensas en determinados municipios.