Lo que para muchos es un sencillo billete de 2 dólares en circulación, para el ámbito de los coleccionistas puede convertirse en una verdadera fortuna. Dependiendo de su año de emisión, estado de conservación y número de serie, algunos ejemplares excepcionales han alcanzado valores de hasta 20,000 dólares en subastas especializadas.

Este fenómeno ha transformado al modesto billete en una pieza muy deseada, generando un notable interés tanto entre expertos numismáticos como entre curiosos que revisan sus billeteras en busca de un posible tesoro.

¿Qué características convierten al billete de 2 dólares en un tesoro excepcional?

El billete de dos dólares, que fue emitido por primera vez en 1775, es considerado una de las denominaciones menos comunes del dólar estadounidense. Su escaso uso en la vida diaria ha contribuido a su fascinación y a su valor en el ámbito de la colección, presentando en el anverso el rostro del presidente Thomas Jefferson.

El diseño del billete fue concebido por Charles Bert y en su reverso se puede apreciar una imagen grabada por Joachim C. Benzing de la emblemática mansión Monticello, la residencia de Jefferson.

De acuerdo con expertos en numismática, uno de los modelos más codiciados por los coleccionistas es aquel que presenta un sello rojoen el lado izquierdo del billete. Este detalle es crucial para identificar una versión valiosa, correspondiente a laserie 1928-G. Desde 1953, el sello fue reubicado al lado derecho, lo que convierte a los billetes con el sello a la izquierda en auténticas piezas de colección.

Aquellos billetes de 2 dólares que tengan el sello rojo del lado izquierdo y se mantengan en buen estado pueden valer una fortuna. Fuente: Archivo.

Factores complementarios que incrementan el valor del billete de dos dólares

La preservación del billete constituye un aspecto fundamental. Un ejemplar que se conserve en condiciones óptimas puede llegar a duplicar o incluso triplicar su valor. En particular, los billetes que presentan números de serie singulares, especialmente aquellos que contienen predominantemente ceros, son sumamente valorizados en el ámbito de la numismática.

De acuerdo a fuentes especializadas en este tema, estas características pueden incrementar el valor del billete hasta alcanzar la cifra de20.000 dólares.