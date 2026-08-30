Se acerca un poderoso diluvio este lunes 31 de agosto: fuertes tormentas eléctricas acompañadas de lluvia y granizo azotarán 3 provincias del noroeste argentino

El cierre de agosto llega acompañado por un frente de fuerte inestabilidad atmosférica que afectará de manera directa a varias provincias de la región.

El avance de un sistema frontal provocará el desarrollo de precipitaciones intensas, abundantes caídas de agua en cortos períodos y la probabilidad de granizo , con valores de acumulación elevados para la jornada del lunes 31 de agosto.

Alerta por severas precipitaciones y temporal en el norte

El estado del tiempo registrará complicaciones severas según la zona geográfica, marcando un inicio de semana inestable:

Misiones

tormentas eléctricas de variada intensidad acompañadas por precipitaciones constantes durante la mañana y la tarde, con probabilidades de caída de agua de entre el 70% y el 100%, vientos del sector noreste con ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura máxima estimada en 22°C. Se anticipa en la provincia de variada intensidad acompañadas pordurante la mañana y la tarde, con probabilidades de caída de agua de, vientos del sector noreste cony una temperatura máxima estimada en 22°C.

Formosa

Rige un pronóstico de tormentas fuertes durante las primeras horas del día y la mañana con una probabilidad de lluvia de hasta el 100%, cediendo paulatinamente hacia la tarde con lluvias aisladas y un posterior ascenso térmico que alcanzará los 25°C.

Chaco

Se registraran tormentas aisladas hacia la madrugada y lluvias moderadas durante la mañana, mejorando progresivamente hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre los 15°C de mínima y los 21°C de máxima.

Corrientes

Jornada con precipitaciones y tormentas débiles por la mañana que irán perdiendo fuerza con el correr de las horas, alcanzando condiciones de estabilidad por la tarde y una máxima de 23°C.

Fuente: Shutterstock iris 3d

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas fuertes

Frente al desarrollo de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, las autoridades oficiales emitieron una serie de pautas de prevención para la población de las zonas afectadas:

Evitar la circulación: No salir de las viviendas salvo que resulte estrictamente necesario y evitar desplazarse por calles anegadas.

Asegurar elementos en el exterior: Retirar o fijar objetos que puedan ser arrastrados por la acción del viento, como macetas, sillas de jardín o toldos.

Precaución en la vía pública: No refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios que puedan colapsar.

Gestión de residuos: Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir los canales de drenaje.

Cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

A diferencia de las provincias norteñas, el Área Metropolitana de Buenos Aires no presentará alertas por fenómenos severos para el lunes 31 de agosto . La jornada transcurrirá con condiciones climáticas de relativa estabilidad, registrando cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el AMBA oscilarán entre los 11°C de mínima durante las primeras horas de la mañana y alcanzarán los 19°C de máxima hacia el momento de la tarde.

Los vientos soplarán de moderados a leves desde el sector este y sudeste, marcando el inicio de los primeros días de septiembre sin riesgo de lluvias de consideración.