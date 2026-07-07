Las lluvias fuertes e intensas persistirán en gran parte del país. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves.

Las lluvias no darán tregua este martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que diversos sistemas atmosféricos mantendrán condiciones para precipitaciones de fuertes e intensas en buena parte del territorio nacional, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de las tormentas, algunas entidades registrarán rachas de viento y posible caída de granizo. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, crecidas de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

Las lluvias fuertes e intensas persistirán en gran parte del país. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incrementar el riesgo de inundaciones y deslaves.

El Servicio Meteorológico alerta por tormentones y lluvias intensas para este martes: ¿Qué estados tendrán precipitaciones más intensas?

El pronóstico del SMN señala que las lluvias más importantes se concentrarán en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz , donde se prevén precipitaciones de fuerte a intensa intensidad.

También se esperan lluvias fuertes en entidades del centro del país, entre ellas Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo, además de chubascos en otras regiones del territorio nacional. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones.

El organismo meteorológico recordó que las lluvias intensas pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos y afectaciones en vialidades.

¿A qué se deben las tormentas en gran parte del país?

El SMN explicó que el monzón mexicano continuará generando lluvias sobre el noroeste del país, principalmente en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A este fenómeno se suman canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del territorio nacional, así como el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

La combinación de estos sistemas favorecerá el desarrollo de tormentas durante gran parte del día, principalmente en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Además de las lluvias, algunas entidades registrarán rachas de viento y condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras durante los episodios de tormenta.

¿Qué recomienda el SMN ante el pronóstico de lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales, ya que las condiciones del tiempo pueden cambiar conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

También recomendó evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, además de conducir con precaución en caso de lluvia intensa o tormentas eléctricas. Aunque las precipitaciones serán el fenómeno predominante en buena parte del país, el ambiente continuará caluroso durante la tarde en estados del norte, noroeste y zonas costeras.

Finalmente, Conagua reiteró que el pronóstico se actualiza de manera permanente, por lo que exhortó a seguir las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades locales en caso de emitirse alertas meteorológicas.