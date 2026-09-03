Se aproxima un diluvio de viento este jueves 3 de agosto.

El clima tendrá un cambio importante este jueves 3 de agosto en varias localidades del norte del país. La jornada comenzará con condiciones estables, cielo mayormente despejado y sin lluvias, pero con el correr de las horas el viento ganará protagonismo.

Según la información disponible, el mayor impacto se concentrará durante la tarde, cuando podrían registrarse fuertes ráfagas en sectores cordilleranos y de altura.

Viento fuerte: cuáles son las zonas afectadas

En Jujuy, el área que aparece alcanzada por el fenómeno es Susques, una de las localidades ubicadas a mayor altura de la provincia.

En Salta, las zonas señaladas son San Antonio de los Cobres y Cachi, donde el viento podría hacerse sentir con mayor intensidad durante la tarde.

Por su parte, en Catamarca también se esperan condiciones ventosas en distintos sectores. Las localidades afectadas son:

Andalgalá

Belén

Tinogasta

Santa María

Antofagasta de la Sierra

El escenario será especialmente cambiante en las regiones de mayor altitud, donde las ráfagas pueden presentarse con mayor intensidad y generar una sensación térmica más baja.

Cómo estará el tiempo durante el jueves

La jornada comenzará tranquila y sin precipitaciones en las zonas mencionadas. Durante la mañana predominará el sol, pero la situación cambiará hacia la tarde.

Con el avance del día, el viento aumentará su intensidad, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y a cualquier alerta que pueda emitirse para cada localidad.

Por el momento, el fenómeno estará marcado principalmente por las fuertes ráfagas y no por las lluvias, con un panorama que será más complicado durante la segunda mitad del día.