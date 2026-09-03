Ingresa un diluvio de agua helada este jueves 3 de septiembre.

El invierno todavía se hace sentir con fuerza en la Patagonia. Este jueves 3 de septiembre, un sector de la provincia de Santa Cruz tendrá una jornada marcada por las nevadas persistentes, en un escenario que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre.

La advertencia alcanza principalmente a sectores cordilleranos, donde las precipitaciones podrán presentarse con distinta intensidad durante el período de vigencia del alerta.

Nieve acumulada: cuánto podría caer

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, aunque en determinados puntos este valor podría ser superado de manera puntual.

La nieve se presentará de manera persistente y con intensidad variable, por lo que las condiciones podrían cambiar rápidamente en las zonas alcanzadas por el fenómeno.

En los sectores de menor altura, en tanto, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

Qué zonas de Santa Cruz están bajo alerta

El fenómeno se concentra en el sector cordillerano de la provincia, particularmente en áreas de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike.

El nivel de alerta es amarillo, una categoría que indica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.

Alertas del SMN.

Recomendaciones ante las fuertes nevadas

La acumulación de nieve puede generar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos cordilleranos , además de reducir la visibilidad.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve y prestar atención a las actualizaciones oficiales.

También es importante retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y mantenerse informado sobre el estado de las rutas y las indicaciones de las autoridades.