Llega un diluvio histórico este jueves 3 y viernes 4 de septiembre: tormentas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en estas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas de hasta 45 °C en distintas regiones de México. Las condiciones se extenderán del viernes 4 al domingo 6 de septiembre y podrían afectar a numerosos estados del país.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos y comunicados oficiales.

Llega un diluvio histórico este jueves 3 y viernes 4 de septiembre: tormentas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en estas zonas de México EFE

Pronóstico del clima del SMN

De acuerdo con el pronóstico extendido, el ciclón tropical Marie, ubicado en el océano Pacífico, se desplazará lentamente hacia el suroeste de Baja California Sur y se alejará de manera gradual. Su circulación favorecerá rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la península de Baja California, además de incrementar la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur.

A estas condiciones se sumarán el monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión en el interior de México, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el desplazamiento de la onda tropical número 36 por el sur y occidente del territorio.

Estos sistemas provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noroeste, norte, noreste, sur y sureste. También existe posibilidad de caída de granizo en algunas zonas del occidente y centro del país. Las lluvias podrían alcanzar intensidad puntual en Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

Este jueves 3 de septiembre se espera una jornada con probabilidad de tormentas y lluvias, con un 70% de posibilidades de precipitación y un acumulado estimado de 2,1 milímetros.

La temperatura alcanzará una máxima de 24 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Además, se prevén vientos de entre 7 y 26 km/h durante el día.