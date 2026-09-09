Se aproxima un temporal de viento este miércoles 9 de septiembre.

El miércoles 9 de septiembre comenzará un nuevo episodio de vientos fuertes en el norte argentino, con ráfagas que afectarán principalmente a sectores de Salta, Jujuy y Catamarca.

El fenómeno comenzará durante la mañana y alcanzará a diferentes localidades, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas y a las actualizaciones de los organismos oficiales.

Salta: fuertes ráfagas en dos localidades

En Salta, el viento afectará principalmente a San Antonio de los Cobres y Cachi.

Estas localidades, ubicadas en sectores de altura, estarán entre las zonas alcanzadas por las ráfagas durante la jornada del miércoles.

De acuerdo con información meteorológica reciente, el oeste de Salta atraviesa además un período con presencia de vientos fuertes y viento Zonda.

Viento fuerte en Jujuy

En Jujuy, las zonas alcanzadas por el temporal serán Susques, La Quiaca y Humahuaca.

El ingreso del viento se producirá desde la mañana del miércoles y podría generar condiciones adversas en estas localidades del norte provincial.

Alerta por vientos. ChatGPT.

Catamarca también tendrá viento fuerte

El temporal se extenderá a distintas localidades de Catamarca. Las zonas mencionadas son:

Antofagasta de la Sierra

Las Mojarras

Andalgalá

Belén

Tinogasta

El fenómeno comenzará durante la mañana del miércoles y se sumará a las condiciones de viento previstas para distintos sectores de la provincia.

Lluvias durante la noche en Tucumán

El cambio de tiempo también alcanzará a Tucumán, aunque en este caso se esperan lluvias durante la noche del miércoles.

Las localidades que podrían recibir precipitaciones son San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Concepción y Aguilares.

De esta manera, el miércoles estará marcado por un escenario de viento fuerte en sectores de Jujuy, Salta y Catamarca, mientras que hacia la noche se esperan lluvias en diferentes puntos de Tucumán.

Ante estas condiciones, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales antes de realizar actividades al aire libre o circular por las zonas alcanzadas.