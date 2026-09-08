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Un gasista enseña cómo recuperar la llama azul de una hornalla que calienta poco sin cambiar el quemador.

Cuando la llama de una hornalla se vuelve amarilla o naranja y calienta menos, muchos creen que hay que cambiar el quemador completo.

Un gasista matriculado explicó que, en la mayoría de los casos, el problema tiene una solución mucho más simple.

Por qué la llama deja de ser azul

La llama azul indica una combustión completa del gas . Cuando se pone amarilla, generalmente hay una obstrucción en los orificios del quemador.

Esa obstrucción suele ser producto de restos de comida, grasa o humedad acumulada con el uso diario.

Un gasista enseña cómo recuperar la llama azul de una hornalla que calienta poco sin cambiar el quemador. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Para solucionarlo, el gasista recomendó estos pasos:

Apagar y dejar enfriar completamente la hornalla.

Retirar el quemador con cuidado.

Limpiar los orificios con un cepillo de cerdas finas o una aguja fina.

Secar bien antes de volver a colocarlo en su lugar.

Señales de alerta que sí requieren un profesional

Si después de la limpieza la llama sigue siendo débil o irregular, el problema puede estar en el inyector de gas, una pieza que regula la cantidad exacta que llega al quemador.

En ese caso, no se recomienda manipularlo sin conocimientos técnicos, ya que una mala regulación puede generar pérdidas de gas.

Como recomendación adicional, los especialistas sugieren limpiar los quemadores al menos una vez por mes para mantener un rendimiento óptimo y evitar el gasto extra de gas que genera una llama débil.

Una limpieza a tiempo puede ahorrar el service completo de la cocina.