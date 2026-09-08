Netflix prepara una de sus grandes apuestas argentinas para el cierre de 2026. Se trata de Felicidades, una película que reúne nuevamente a Adrián Suar y Griselda Siciliani y que suma, detrás de cámara, a uno de los directores más reconocidos del cine español: Álex de la Iglesia.

De qué trata Felicidades, la nueva película de Netflix

En Felicidades, un hombre intenta recomponer su relación de pareja con un festejo de cumpleaños especialmente preparado para su mujer. Todo parece encaminado para que la celebración sea perfecta, pero la situación cambia por completo con la inesperada aparición de un médium.

A partir de ese momento, los invitados quedan envueltos en una noche cada vez más extraña, en la que comienzan a salir a la luz secretos y mentiras que permanecían ocultos.

La casa donde transcurre la celebración también tendrá un papel particular dentro de la historia y contribuirá a que lo que parecía una simple fiesta termine convirtiéndose en una experiencia completamente fuera de control.

Felicidades, la nueva película Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix. Mariano Landet / Netflix

Una película dirigida por Álex de la Iglesia

Uno de los grandes atractivos de Felicidades está detrás de cámara. La película está dirigida por Álex de la Iglesia, reconocido por títulos como El día de la bestia, La comunidad y Las brujas de Zugarramurdi.

Además, el proyecto representa la primera colaboración del director con Netflix en una película realizada en Argentina, un dato que le suma un atractivo especial a la producción.

El film fue producido por Preludio, con Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece como productores ejecutivos.

Felicidades, la nueva película Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix. Mariano Landet / Netflix

La película está basada en una exitosa obra teatral

Felicidades no nació directamente como una historia cinematográfica. La película es una adaptación de la obra teatral homónima escrita por Mariano Pensotti, que durante 2024 logró una importante repercusión entre el público argentino.

Pensotti también participó en el guion de la película junto con Álex de la Iglesia. De esta manera, la producción conserva el punto de partida de la obra original, pero aprovecha los recursos del cine para ampliar los escenarios y las situaciones que atraviesan los personajes.

Felicidades, la nueva película Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix. Mariano Landet / Netflix

El elenco de Felicidades

Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película cuenta con un elenco integrado por importantes figuras de la ficción argentina y regional.

Entre ellos se encuentran Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, además de la participación especial de Diego Capusotto.

La combinación de este elenco con el particular universo de Álex de la Iglesia es uno de los elementos que más expectativa genera alrededor de la producción.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

Por el momento, Netflix no confirmó una fecha exacta de estreno para Felicidades, pero sí está previsto que la película llegue a la plataforma hacia fin de 2026.

Así, la producción se prepara para convertirse en una de las principales propuestas argentinas que Netflix incorporará a su catálogo durante la última parte del año.

Con Suar y Siciliani nuevamente juntos frente a las cámaras y Álex de la Iglesia al frente de la dirección, Felicidades promete llevar una celebración de cumpleaños aparentemente común hacia un terreno donde nada termina siendo lo que parece.