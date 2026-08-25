Durante la madrugada de este martes 25, un intenso episodio de viento podría generar fuertes ráfagas en distintos puntos del norte argentino. El fenómeno alcanzará principalmente sectores de Jujuy y Salta, con mayor incidencia en determinadas localidades.

A qué hora llegará el fuerte viento a Jujuy

El episodio se espera principalmente durante la madrugada del martes 25, cuando las ráfagas podrían intensificarse y generar un cambio marcado en las condiciones meteorológicas.

En Jujuy, el fenómeno alcanzaría principalmente localidades ubicadas en el centro y sur de la provincia, entre ellas:

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro

Libertador General San Martín

De esta manera, el área comprometida se concentra especialmente en el corredor que atraviesa el centro y sur jujeño, aunque la intensidad del viento puede variar de acuerdo con cada localidad.

A qué hora llegará el fuerte viento a Jujuy. ChatGPT

Qué zonas de Salta podrían recibir las fuertes ráfagas

En la provincia de Salta, el fenómeno también podría hacerse sentir durante la madrugada, con referencias a sectores de la ciudad de Salta y sus alrededores.

Por el momento, no resulta conveniente extender el pronóstico a toda la provincia, ya que las zonas señaladas corresponden a sectores específicos.

Cómo será el viento durante la madrugada

El principal protagonista será el viento fuerte, con ráfagas que podrían presentarse durante las primeras horas del martes.

La presencia de ráfagas intensas puede provocar la caída de ramas, objetos sueltos y otros elementos expuestos, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante el período de mayor intensidad.

Viento en el norte. SMN.

Recomendaciones ante fuertes ráfagas de viento

Ante un episodio de viento intenso, se recomienda: