Los feriados en Colombia son uno de los beneficios más valorados por los trabajadores, ya que permiten organizar descansos prolongados y viajes familiares. Sin embargo, para 2026 habrá modificaciones que afectarán uno de los fines de semana largos más esperados del año. Este sistema de traslados de fechas tiene su origen en la conocida Ley Emiliani, que reorganizó varios días festivos para fomentar el turismo interno y facilitar los llamados “puentes”. Aun así, no todos los feriados pueden ajustarse a este esquema. En el calendario oficial del próximo año, un cambio específico hará que se pierda un descanso extendido clave, lo que obligará a muchos trabajadores a replantear sus planes de fin de año. El tradicional Día de las Velitas, que suele marcar el inicio de la temporada navideña, no generará puente en 2026. Esto se debe a que la fecha caerá en martes, impidiendo la conformación del descanso de tres días consecutivos. A diferencia de otros años, cuando este festivo permitió un receso largo entre sábado y lunes, en esta ocasión no habrá posibilidad de extender el descanso. Esto impacta directamente una de las temporadas con mayor movimiento turístico en el país. El sistema colombiano permite mover ciertos días festivos al lunes siguiente para facilitar descansos continuos, pero esta regla no aplica en todos los casos. La ley establece que: “el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caiga en día lunes, se trasladará al lunes siguiente”. A pesar de la pérdida de este puente, el calendario tendrá más días de descanso en comparación con el año anterior. Estos ajustes reflejan la importancia de consultar el calendario oficial antes de programar viajes o descansos laborales, especialmente en temporadas altas.