El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió por un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México. El pronóstico contempla precipitaciones intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las condiciones estarán asociadas con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y el desplazamiento de ondas tropicales sobre distintas zonas del país. El temporal alcanzará principalmente regiones del norte, occidente, centro, sur y sureste de México.

El pronóstico contempla precipitaciones intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

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De acuerdo con el pronóstico, Guanajuato será una de las entidades con mayor intensidad de precipitaciones, especialmente en el sur y sureste, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

El mismo escenario alcanzará a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán. En estas regiones podrían registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Por otra parte, Baja California, Tamaulipas y el Estado de México tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo también podrían registrar precipitaciones.

Granizo, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Las lluvias no serán el único fenómeno previsto para estos días. El SMN anticipó descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en regiones del occidente y centro del territorio nacional.

En cuanto al viento, se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En otras entidades las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Además, se pronostica oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California. También habrá mar de fondo con olas de entre 1 y 2 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Por qué habrá tormentas durante estos días?

El escenario meteorológico estará impulsado por varios sistemas que favorecerán la formación de lluvias. En el noroeste continuará la influencia del monzón mexicano, mientras que una circulación ciclónica y varias vaguadas actuarán sobre distintos niveles de la atmósfera.

A esto se sumará la onda tropical número 37, que avanzará sobre el sur y occidente del país, además de una nueva onda tropical, la número 38, que se aproximará a la península de Yucatán y al sureste mexicano.

Durante este periodo también persistirá un ambiente caluroso en buena parte del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Incluso continuará una onda de calor en zonas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y de Protección Civil.