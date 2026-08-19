(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un cambio brusco en las condiciones meteorológicas de la provincia de Neuquén.

Diversas localidades quedarán bajo un sistema de tormentas con 24 horas de lluvias con granizo, vientos inestables de hasta 50 kilómetros por hora y nevadas extremas.

Alerta: qué localidades de Neuquén serán golpeadas por la tormenta, según el SMN

La alerta del SMN rige para las localidades cordilleranas de Chapelco, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, zonas donde muchos argentinos planean sus vacaciones de invierno.

Shutterstock / Composición Canva

El temporal ingresará durante la madrugada del jueves 20 y dará paso a las siguientes condiciones:

Ola de frío polar con temperaturas de hasta 1°.

Fuertes ráfagas de viento de hasta 52 kilómetros por hora.

Lluvias aisladas con posible granizo.

Intensa caída de nieve.

Cielo parcialmente nublado.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El pronóstico del tiempo del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa la vuelta del sol tras varios días nublados. El miércoles 19 estará marcado por una máxima de 15° y un cielo despejado.

El jueves las temperaturas subirán aún más hasta los 17° y la mínima se ubicará en 6°. De cara al viernes y al fin de semana, se esperan mínimas de 4° con cielo despejado y máximas de 13°, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.